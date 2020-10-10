Ганвест и Егор Шип просто вклеили свои лица в клипы Моргенштерна Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэперы Ганвест и Егор Шип «сняли» видео-плагиат на клипы своего коллеги Моргенштерна. Молодые люди на YouTube уверяют, что видео стоило им 25 миллионов.

«Смотрим премьеру самого дорогого клипа. Если не будет 40 тысяч лайков на премьере, я ее удаляю», — заявил Шип в своем Instagram. Ганвест отшутился, уверяя, что ничего не знает о премьере их с Егором клипа. Однако позже рэпер также выложил ссылку на видео в Instagram.

Видео полностью состоит из нарезки разных клипов Моргенштерна, в которых вместо головы рэпера Ганвест и Шип «приклеили» свои. В клип исполнителей попали совместный трек Моргенштерна с Клавой Кокой, а также клипы «Cadillac» и «Lollipop», которые Моргенштерн снял с рэпером Элджеем. Еще можно заметить вставки из клипа «Малышка» с Шарлоттом.

Также в песне Ганвеста и Шипа оказались некоторые слова из треков Моргенштерна. Новый хит с Тимати «El Problema» в видео не попал. Моргенштерн пока не отреагировал на плагиат его клипов.

6 октября самого рэпера заподозрили в плагиате его последнего совместного трека с Тимати. Недопонимание возникло из-за странного приема, который Моргенштерн использовал при записи трека.