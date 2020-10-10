В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщила представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

«Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила «Интерфаксу» Жолдубаева. Ранее она заявила о том, что к резиденции Атамбаева, расположенной в пригороде Бишкека, прибыл спецназ. Как уточнили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии, экс-президента республики задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, уточняет РИА «Новости». По неподтвержденной информации, также задержана жена Атамбаева Раиса, а также его сыновья Кадыр и Сейид, пишет Lenta.ru.

Бывший президент республики Атамбаев в 2019 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Во время массовых беспорядков после выборов в парламент Киргизии протестующие прорвались на территорию Государственного комитета нацбезопасности и добились освобождения Атамбаева из СИЗО. Позже на митинге в Бишкеке Атамбаев назвал протесты, которые прошли 5 октября, революцией, передает телеканал 360.