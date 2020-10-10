Новый глава полиции прибыл в ХМАО с опозданием в шесть часов

Дамир Сатретдинов сменил на посту главы УМВД ХМАО Василия Романицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО прилетел новый глава УМВД региона Дамир Сатретдинов. Самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска с опозданием в шесть часов. Об этом URA.RU сообщил источник, летевший одним рейсом с генералом.

«Самолет с Сатретдиновым приземлился около 12:00. Изначально прилет планировался в 6:00 утра, однако постоянно откладывался», — заявил источник. В аэропорту нового главу УМВД встречали все заместители главы силового ведомства. Встречать преемника должен был также экс-глава югорского УМВД Василий Романица, однако в зале аэропорта его замечено не было.

Планы Сатретдинова на первый день пребывания в регионе пришлось скорректировать из-за большой задержки рейса, отметил источник. По данным инсайдера, Сатретдинов прибыл в Югру в хорошем настроении. Ожидается, что сегодня новый глава югорского УМВД будет представлен сотрудникам.

Ранее URA.RU сообщало, что Василий Романица покинет пост главного полицейского ХМАО и станет заместителем начальника главного управления на транспорте МВД. Позднее источники сообщали, что с приходом Сатретдинова в руководстве регионального ведомства начнется кадровая зачистка.