Инсайд: в полиции ХМАО ждут кадровых чисток

После назначения нового главы УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова в югорской полиции ожидают кадровой ротации руководящего состава. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству.
«Есть версия, что начальник сургутского УВД Руслан Кондрашов может получить место в окружном главке. А на освободившееся кресло будет претендовать его заместитель Юрий Сероштан, который сейчас находится в командировке в северо-кавказском регионе. Он уже начинает об этом говорить, будучи там, в Дагестане», — рассказал инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что кадровые перестановки неизбежны, но будут проходить в декабре или начале 2021 года. «Сатретдинову нужно будет сначала осмотреться на месте. В Хакасии он поработал не очень много, поэтому вряд ли привезет кого-то с собой. Ну и потом, всем муниципальным УВД нужно спокойно доработать до конца года и не сломать там систему, оставив ее без руководителей», — резюмировал источник. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства заявили, что преждевременно говорить о возможных кадровых ротациях в югорской полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин своим указом назначил экс-главу УМВД ХМАО Василия Романицу заместителем начальника главного управления на транспорте МВД России. А место главы югорской полиции занял Дамир Сатретдинов, который до этого был заместителем министра внутренних дел республики Хакасия.
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