Вирусолог: почему в России не началась вторая волна коронавируса

В центре Гамалеи заявляют, что в России еще не закончилась первая волна COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России нельзя назвать второй волной COVID-19, потому что еще не закончилась первая. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Насчет вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой. Потому что сейчас увеличение произошло, но до него тоже была достаточно неблагополучная ситуация, достаточно было случаев заболевших, госпитализированных и умерших», — объяснил вирусолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Бутенко добавил, что пока рано говорить о сроках выхода на плато. Он напомнил, что были разные прогнозы о снижении заболеваемости коронавирусом, но все они не оправдались. «Снижение [заболеваемости] произойдет обязательно, конечно. Но только когда это случится и в каких это будет выражаться числах заболеваемости — это, пожалуй, неизвестно. Много даже математических моделей, рассчитывающих прогнозы. Но надо очень осторожно к ним относиться, подождать нужно», — объяснил представитель центра Гамалеи.

С осени в России продолжается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи ожидают, что максимальный суточный прирост новых случаев инфекции составит 15-17 тысяч, пишет Life . В центре Гамалеи уже спрогнозировали, когда Россия выйдет на плато. Вместе с тем, чиновники заявляют, что задача властей — не допустить введения карантина, передает телеканал 360.