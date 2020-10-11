Раскрыты первые итоги испытания «живой» вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, которая была создана Федеральным научным центром исследований имени М.П. Чумакова, идут хорошо, без негативных явлений у участников исследования. Об этом журналистам рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.
«Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — приводит ТАСС слова собеседника. Испытания, как отмечается, проходят в Новосибирске с 6 октября. В разработанном препарате используются либо искусственно ослабленные, либо убитые вирусы, которые не способны вызвать заболевание.
Всего в России уже разработано три вакцины. Первой в мире стал препарат, созданный в Институте имени Гамалеи. Второй — в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третьей — в центре имени Чумакова.
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