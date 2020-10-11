Названы регионы России с самым доступным топливом для населения

Опубликован рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего дизельного топлива на чистую среднюю зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего — Ивановской области. Это следует из свежего «Рейтинга регионов по доступности дизтоплива для населения».

За основу были взяты данные Росстата. А именно — среднемесячная зарплата в регионе [с июля 2019 года по июнь 2020-го] и средняя цена дизельного топлива [во второй половине сентября этого года]. В итоге абсолютным лидером, по данным РИА «Новости», оказался ЯНАО, жителям которого зарплаты хватит на 1875 литров топлива. Следом по этому показателю идет Москва (1760 литров), Чукотский автономный округ (1689), Магаданская область (1472) и Ненецкий автономный округ (1460).

Что касается других регионов УрФО, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занял в рейтинге восьмую строчку с показателем 1244 литра. Тюменская область оказалась на 17-м месте (884), Свердловская область — на 28-м (754), Челябинская область — на 33-м (709), Пермский край — на 34-м (708), а Курганская область — на 50-м (643). Аутсайдерами стали Алтайский край (540 литров), Карачаево-Черкесская Республика (528 литров) и Ивановская область (527 литров).