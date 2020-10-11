11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Самая большая школа Челябинска объявила досрочные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники
Старшеклассников отправили на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Крупнейшая школа в Челябинске, образовательный центре № 2 в Парковом, отправила учащихся 5-11 классов с 12 по 18 октября включительно на досрочные каникулы. Как сообщили URA.RU в администрации школы, такое решение было принято в целях профилактики распространения ОРВИ и коронавируса.

«Каникулы должны были начаться согласно графику с 2 ноября, однако для профилактики распространения вирусных инфекций для средних и старших классов было принято решение передвинуть каникулы», — уточнили в общеобразовательном учреждении. При этом ученики начальной школы продолжают занятия в школе.

На минувшей неделе были отправлены на карантин пять школ: три на территории Челябинской области и две в Копейске. Ученикам, которые учатся дома, запретили также посещать кружки и секции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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