11 октября 2020

Рошаль ужаснулся поведением россиян при коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, рошаль леонид
Леонид Рошаль отметил, что защитные маски снижают процент возможного заражения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президента Национальной медицинской палаты России, врача Леонида Рошаля удивили россияне, которые собираются в большие компании и не носят защитные маски. Когда люди надевают маски, подчеркнул он, процент возможного заражения коронавирусом уменьшается в несколько раз.

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто», — сказал Рошаль в интервью «Комсомольской правде. По его словам, регулярная смена медицинской маски может обезопасить от коронавируса не только самого носителя, но и людей вокруг. Социальное дистанцирование тяжело соблюдать при поездках в общественном транспорте, поэтому маска является единственным способ защиты, отметил врач.

Ранее врач Татьяна Романенко выразила мнение, что если уровень защиты маски составляет 50%, — это уже неплохо, пишет «Газета Кемерова». Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отказаться от ношения медицинской маски можно только через три недели после вакцинации от COVID-19, передает VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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