Рошаль предупредил о кошмарной волне коронавируса в России

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, рошаль леонид
России следует подготовиться к росту числа больных коронавирусом, отметил Леонид Рошаль Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным». Такой прогноз он дал, комментируя рост инфицированных COVID-19 в других странах.

«Во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле… Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти», — приводит слова Рошаля РИА «Новости». России необходимо подготовиться к возможному сильному росту числа больных коронавирусом, подчеркнул он.

По официальным данным на 22 сентября, за все время эпидемии в России было зафиксировано 1 115 810 случаев коронавируса. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ продолжится, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемию в стране получится остановить осенью 2021 года, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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