Рошаль предупредил о кошмарной волне коронавируса в России

России следует подготовиться к росту числа больных коронавирусом, отметил Леонид Рошаль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным». Такой прогноз он дал, комментируя рост инфицированных COVID-19 в других странах.

«Во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле… Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти», — приводит слова Рошаля РИА «Новости». России необходимо подготовиться к возможному сильному росту числа больных коронавирусом, подчеркнул он.

По официальным данным на 22 сентября, за все время эпидемии в России было зафиксировано 1 115 810 случаев коронавируса. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ продолжится, пишет «Национальная служба новостей». Руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемию в стране получится остановить осенью 2021 года, передает агентство Nation News.