Города ЯНАО накрыли рекордные вспышки коронавируса

Число заболевших коронавирусом ямальцев перевалило за 17 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 154 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Это стало рекордным показателем с конца июля. Мощные вспышки, которых не было с лета, пришлись на ямальские города, где долгое время обстановка была спокойной.

«12 октября в ЯНАО подтверждено 154 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Больше всего заражений обнаружили в Лабытнанги, где за сутки заболели сразу 30 человек. Еще 22 случая подтвердились в Ноябрьске, по 20 — в Надыме и Муравленко. В Салехарде инфекцию подхватили 16 человек. Стабильной ситуация остается только в Новом Уренгое — там заразились семь горожан.

Всего в ЯНАО подтверждено 17 140 случаев коронавируса. Вылечились 13 674 пациента, из них 12 — за последние сутки. Скончались 106 зараженных ямальцев. Последняя смерть была зафиксирована 10 октября. До этого летальные исходы в ЯНАО были ежедневными в течение пяти дней.

С 28 сентября в ЯНАО каждый день заражаются более 100 человек. Округ является абсолютным лидером в России по заболеваемости инфекцией. Сейчас на 100 тысяч населения в ЯНАО подтверждают 3182 случая коронавируса. Власти ранее заявляли, что были готовы к такому развитию событий и держат ситуацию с эпидемией под контролем.

Карантин в регионе продлится до 1 ноября. С начала осени в ЯНАО отменены строгие ограничения, однако на днях губернатор Дмитрий Артюхов поручил вновь вести меры, которые действовали весной. Главы ямальских городов начали возвращать запреты, закрывать школы и отдельные классы на карантин и возобновили рейды по магазинам и общественному транспорту.