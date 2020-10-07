В ЯНАО пациенты с коронавирусом стали умирать ежедневно

После долгой паузы вновь начались смерти ямальцев с COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался 48-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Мужчина почти месяц боролся с инфекцией, но спасти его не удалось. Смерти пациентов в ЯНАО продолжаются третий день подряд, за последнюю неделю это уже пятый летальный исход.

«В Новом Уренгое умер 48-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С 15 сентября, когда пациент обратился за помощью, медики делали все возможное для спасения его жизни. Но интенсивная терапия, к сожалению, не подействовала на организм, ослабленный сопутствующими хроническими заболеваниями», — рассказала руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Всего в ЯНАО скончались 104 пациента с COVID-19.

Также за последние сутки коронавирусом заболели 148 человек. Больше всего — в Салехарде, где подтверждено 27 случаев. Чуть меньше, 26 человек, заразились в Ноябрьске, а в Лабытнанги зафиксировали 22 случая. В Новом Уренгое инфекцию подхватили 17 человек. Первый пациент обнаружен в отдаленном селе Новый Порт. Всего в ЯНАО известно о 16 534 случаях коронавируса. Вылечились 13 604 пациента.

ЯНАО занимает первое место в России по заболеваемости коронавирусом. В округе на 100 тысяч человек фиксируют 3070 заражений. Карантин в регионе продлится до 1 ноября. С начала осени в ЯНАО отменены строгие ограничения, однако статистика эпидемии говорит о том, что округ должен вернуться к весенним запретам.

На днях губернатор Дмитрий Артюхов дал поручение вновь вести меры, которые действовали в ЯНАО весной и летом. Сперва свои ограничения ввел Новый Уренгой, следующими меры предприняли власти Лабытнанги.