11 октября 2020
10 октября 2020

Мэрия Екатеринбурга отправляет на дистант сотрудников. Создан особый фильтр

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, здание администрации екатеринбурга
Работников мэрии начали переводить на дистант с 12 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о переводе 30% сотрудников городской (более 400 человек) и районных администраций, а также муниципальных учреждений на дистанционную работу. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии и подтвердили в пресс-службе «серого дома». По данным агентства, из распоряжения следует, что возвращение на дистант будет осуществляться «по возможности».

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«По этой причине большая часть чиновников все равно останется на рабочих местах», — поделился инсайдер. В пресс-службе заявили, что изменение формата работы вступило в силу с 12 октября. Оно коснется в первую очередь тех, кто находится в группе риска по коронавирусу и кто может работать в системе электронного документооборота из дома.

С марта по июнь мэрия уже работала в частично дистанционном режиме. Тогда же вместе с городскими чиновниками на удаленку перешла гордума. Однако в этот раз депутаты, как рассказал URA.RU спикер думы Игорь Володин, продолжат работать в обычном режиме — учитывая начавшееся обсуждение городского бюджета на 2021 год. Ранее на дистант была переведена треть аппарата свердловского правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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