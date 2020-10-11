Работников мэрии начали переводить на дистант с 12 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о переводе 30% сотрудников городской (более 400 человек) и районных администраций, а также муниципальных учреждений на дистанционную работу. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии и подтвердили в пресс-службе «серого дома». По данным агентства, из распоряжения следует, что возвращение на дистант будет осуществляться «по возможности».

«По этой причине большая часть чиновников все равно останется на рабочих местах», — поделился инсайдер. В пресс-службе заявили, что изменение формата работы вступило в силу с 12 октября. Оно коснется в первую очередь тех, кто находится в группе риска по коронавирусу и кто может работать в системе электронного документооборота из дома.

С марта по июнь мэрия уже работала в частично дистанционном режиме. Тогда же вместе с городскими чиновниками на удаленку перешла гордума. Однако в этот раз депутаты, как рассказал URA.RU спикер думы Игорь Володин, продолжат работать в обычном режиме — учитывая начавшееся обсуждение городского бюджета на 2021 год. Ранее на дистант была переведена треть аппарата свердловского правительства.