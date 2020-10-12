Зеленский назвал условие досрочного ухода с поста президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Владимир Зеленский отметил, что помнит о своем обещании остановить войну в Донбассе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если не сможет закончить военные столкновения в Донбассе. Он отметил, что не держится за должность.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — приводит слова Зеленского «Ридус». Он отметил, что помнит о своем обещании остановить войну юго-востоке Украины.

Зеленский подчеркнул, что не цепляется за рейтинги, однако, по его словам, ему удалось вернуть за стол переговоров лидеров Франции, Германии и Российской Федерации. Он назвал победой то, что за время действия режима всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, по его данным, погиб один человек.

С 27 июля на территории Донбасса действует режим всеобъемлющего прекращения огня. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что наступление украинских войск на самопровозглашенные республики может начаться осенью.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...