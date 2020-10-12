Зеленский назвал условие досрочного ухода с поста президента

Владимир Зеленский отметил, что помнит о своем обещании остановить войну в Донбассе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить свой пост, если не сможет закончить военные столкновения в Донбассе. Он отметил, что не держится за должность.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — приводит слова Зеленского «Ридус». Он отметил, что помнит о своем обещании остановить войну юго-востоке Украины.

Зеленский подчеркнул, что не цепляется за рейтинги, однако, по его словам, ему удалось вернуть за стол переговоров лидеров Франции, Германии и Российской Федерации. Он назвал победой то, что за время действия режима всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, по его данным, погиб один человек.

С 27 июля на территории Донбасса действует режим всеобъемлющего прекращения огня. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что наступление украинских войск на самопровозглашенные республики может начаться осенью.