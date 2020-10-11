В Кургане пациенты 7 часов ждали приема терапевта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Жители Кургана после семичасового ожидания в очереди к терапевту пожаловались главврачу поликлиники №2 Юрию Александрову. Только после этого в поликлинике открыли второй кабинет. Об этом URA.RU рассказала жительница Кургана, которая пришла на прием с повышенной температурой.

«В очереди пришлось ждать около 7 часов. Причем количество людей передо мной постоянно увеличивалось. Приходили те, кто накануне не успел зайти к врачу после рентгена. И уйти нельзя, иначе тест, который я сдала, будет недействительным. Пришлось звонить главврачу», — пояснила женщина.

С ее слов, Александров искренне удивился, что она столько часов ожидает приема. При этом жалоба оказалась действенной. «Связано ли это со звонком врачу или нет точно не знаю, но сразу же открыли второй кабинет для приема пациентов», — отметила женщина.

Еще один житель Кургана сообщил URA.RU, что заявленные оперштабом 3 адреса для приема пациентов поликлиники №2 не работают. «В воскресенье здания поликлиники по ул. Карельцева и Томина не работали. Принимали только на Советской. Человеку с температурой мотаться по городу, а потом сидеть в очереди не очень приятно», — поделился инсайдер.

В разговоре с URA.RU Александров отметил, что за комментарием необходимо обратиться в депздрав. В пресс-службу правительство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее курганские власти признали проблемы в медицине. Для их решения планируют привлечь к работе дополнительных операторов и переформатировать работу лабораторий.