Челябинский депутат Госдумы задолжал партнерам 1,3 млрд рублей

Предприниматели создали специальный Штаб кредиторов Олега Колесникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников задолжал своим партнерам 1,3 млрд рублей. Это следует из собранного предпринимателями пакета документов. Такова общая сумма долгов, которые предъявили 77 бизнесменов из 20 регионов России, сообщил URA.RU руководитель Центра Партнерства «ПРОДОЛГ.РФ» Олег Московский.

«Для определения общей суммы задолженности 8 октября была организована онлайн-конференция, куда пригласили всех заинтересованных лиц. В мероприятии приняли участие представители из пяти регионов РФ с пакетом долгов на сумму более 160 млн рублей. Всего от деятельности сети аптек „Классика“ (которой руководил Колесников — прим. ред.) пострадали порядка 77 организаций из 20 регионов РФ на сумму более 1,3 млрд рублей», — уточнил URA.RU Московский.

По словам Московского, было принято решение о создании «Штаба кредиторов», с целью сбора информации, анализа документов и оценки объема проблемы. Ранее по факту крупного мошенничества в отношении неопределенного круга лиц в следственном отделе УМВД по Челябинску в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело. Обвинение никому не предъявлено.

Телефон Колесникова оказался недоступен. На минувшей неделе он назвал тех, кто собирает пакет долговых обязательств, мошенниками. Депутат отметил, что это связано с попыткой давления перед предстоящими выборами в Госдуму, в которых он намерен повторно участвовать.