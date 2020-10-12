Создатель вакцины от COVID из РФ заявил о политическом давлении

Запад оказывал давление на российских ученых, которые создавали вакцину от коронавируса. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине», — приводит CNN слова Дмитриева. Глава РФПИ удивился, что вместо борьбы с коронавирусом запад борется с вакциной из России.
Дмитриев подчеркнул, что обвинения со стороны стран Запада постоянно меняются. Более того, они постоянно противоречат друг другу, считает гендиректор фонда. Он напомнил, что сначала Россия обвинялась в тотальном вакцинировании всех своих миллиардеров. Теперь на Западе считают, что граждан РФ прививают принудительно, говорит Дмитриев.
12 октября стало известно, что из-за мутаций COVID-19 россиянам придется прививаться постоянно. Для этого будет создано до пяти вакцин. При этом добровольцы смогут вакцинироваться до конца января, пишет агентство Nation News.
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