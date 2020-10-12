12 октября 2020

Создатель вакцины от COVID из РФ заявил о политическом давлении

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Запад давил на российских ученых, мешая созданию вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Запад оказывал давление на российских ученых, которые создавали вакцину от коронавируса. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине», — приводит CNN слова Дмитриева. Глава РФПИ удивился, что вместо борьбы с коронавирусом запад борется с вакциной из России.

Дмитриев подчеркнул, что обвинения со стороны стран Запада постоянно меняются. Более того, они постоянно противоречат друг другу, считает гендиректор фонда. Он напомнил, что сначала Россия обвинялась в тотальном вакцинировании всех своих миллиардеров. Теперь на Западе считают, что граждан РФ прививают принудительно, говорит Дмитриев.

12 октября стало известно, что из-за мутаций COVID-19 россиянам придется прививаться постоянно. Для этого будет создано до пяти вакцин. При этом добровольцы смогут вакцинироваться до конца января, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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