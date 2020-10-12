Вакцины от коронавируса будут изучать один-два года, отметила Надежда Юминова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса может стать сезонной, по аналогии с вирусом гриппа. Сами сыворотки придется постоянно модернизировать, по аналогии с гриппозными вакцинами. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделилась замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Надежда Юминова.

«Вирус мутирует и, может быть, нам придется постоянно вакцинироваться, как от гриппа. При этом сама вакцина должна отвечать на изменения вируса, быть иммуногенной и помогать этот вирус нейтрализовывать. Поэтому, возможно, что и вакцины от COVID нужно будет обновлять», — объяснила в разговоре с URA.RU Юминова.

Будет достаточно создать от трех до пяти вакцин, отметила ученый. При этом важно, чтобы каждая была доведена до ума, а это займет время. «Хорошо, когда есть несколько вакцин и возможность выбирать. 10 штук, конечно, не будет, но трех-четырех-пяти будет достаточно. Но они все должны быть качественными. Даже по „Спутнику“ исследования еще не кончились, а ведь возможны не только краткосрочные, но и долгосрочные побочные действия. Полное изучение всех вакцин займет еще один-два года», — заключила Юминова.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была запатентована в России в конце августа. В конце августа ее начали поставлять в больницы. Сейчас к выпуску готовится вакцина от центра «Вектор», еще несколько учреждений разрабатывают свои сыворотки.

Ранее экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что коллективный иммунитет к COVID не сформируется из-за массового переболевания. Исследования показали, что иммунитет держится полгода после болезни, после чего организм оказывается безоружным. Ученый спрогнозировал, что полной отмены ограничений по коронавирусу россиян придется ждать до конца 2022 года.