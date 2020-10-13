В рамках проекта INNOPROM ONLINE 14 октября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Российский экспорт: в поисках новых возможностей для роста». Диалог начнется в 12:00 по московскому времени.
В онлайн-встрече примут участие представители органов власти и ведущих предприятий-экспортеров. Они обсудят структуру российского экспорта и то, как противостоять вызовам на глобальном рынке и находить целевые рынки для сбыта отечественной продукции.
Спикерами станут директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, руководитель департамента экспорта Volgabus Ольга Миронова директор по развитию зарубежной сети «Российского экспортного центра» Дмитрий Прохоренко и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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