Как после пандемии Россия будет торговать с другими странами? Ответы на URA.RU

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ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, иннопром, стенд, российский экспортный центр
Участники дискуссии обсудят, как находить целевые рынки для сбыта отечественной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 14 октября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Российский экспорт: в поисках новых возможностей для роста». Диалог начнется в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители органов власти и ведущих предприятий-экспортеров. Они обсудят структуру российского экспорта и то, как противостоять вызовам на глобальном рынке и находить целевые рынки для сбыта отечественной продукции.

Спикерами станут директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, руководитель департамента экспорта Volgabus Ольга Миронова директор по развитию зарубежной сети «Российского экспортного центра» Дмитрий Прохоренко и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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