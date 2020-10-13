Исинбаева оправдалась за путаное обращение к Путину

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Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, исинбаева елена
Елена Исинбаева рассказала, что хотела попросить у Владимира Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переволновалась на президентском совете по физкультуре и спорту, на котором присутствовал российский лидер Владимир Путин. Об этом она рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются», — призналась Исинбаева. Она уверена, что ей удалось передать суть своих слов, пишет «Московский комсомолец». Спортсменка уточнила, что она хотела попросить у Путина 15 млн рублей для подсчета всех вовлеченных в спорт студентов.

Ранее Исинбаеву высмеяли в социальных сетях за путаную речь перед президентом. Они сравнили ее с мэром Киева и бывшим боксером Виталием Кличко и даже предложили покинуть политику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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