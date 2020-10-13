Apple показала новый iPhone 12. Видео

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Брифинг по фотоконкурсу
Apple презентовала новое поколение iPhone Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Apple продемонстрировала новый iPhone 12. Его представили во время второй осенней презентации компании.

  • Новый iPhone поддерживает 5G.
  • Он представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, светло-зеленом и синем.
  • iPhone стал на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче предыдущей модели.
  • Super Retina XDR дисплей;
  • Прочное стекло;
  • При низком заряде батареи автоматически переключается с 5G на LTE.
  • Он имеет процессор A14
  • iPhone оснащен двумя камерами: верхняя — сверхширокоугольная, а нижняя — широкоугольная.
  • Камера может снимать в режиме ночной тайм-лэпс.
  • В комплектации не предусмотренно зарядного устройства.

Также на презентации представили версию iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max. Мини версия будет стоить от 699 долларов, а классическая от 799 долларов.

Ранее сообщалось, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти. Цены на новые модели будут варьироваться от 51 до 110 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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