Apple презентовала новое поколение iPhone
Apple продемонстрировала новый iPhone 12. Его представили во время второй осенней презентации компании.
- Новый iPhone поддерживает 5G.
- Он представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, светло-зеленом и синем.
- iPhone стал на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче предыдущей модели.
- Super Retina XDR дисплей;
- Прочное стекло;
- При низком заряде батареи автоматически переключается с 5G на LTE.
- Он имеет процессор A14
- iPhone оснащен двумя камерами: верхняя — сверхширокоугольная, а нижняя — широкоугольная.
- Камера может снимать в режиме ночной тайм-лэпс.
- В комплектации не предусмотренно зарядного устройства.
Также на презентации представили версию iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max. Мини версия будет стоить от 699 долларов, а классическая от 799 долларов.
Ранее сообщалось, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти. Цены на новые модели будут варьироваться от 51 до 110 тысяч рублей.
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