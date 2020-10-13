Чиновникам в ЯНАО повысят премии

Надбавка за эффективность будет повышена до 75% от оклада Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ГКУ «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО» смогут получать до 75% премиальных выплат от размера основного оклада, следует из опубликованного проекта постановления окружного правительства. Надбавка устанавливается при условии выполнения показателей эффективности.

«Надбавка за интенсивность труда до 75% от оклада (должностного оклада) устанавливается при условии выполнения показателей эффективности деятельности (работы)», — говорится в проекте постановления, изменяющего «Примерное положение об оплате труда сотрудников учреждения». В качестве показателей эффективности указываются систематическое выполнение большого объема работ, в том числе срочных и неотложных, требующих повышенного внимания, в короткие сроки, а также досрочное и качественное выполнение должностных обязанностей.

Примерное положение об оплате труда сотрудников дирекции по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО, в которое внесены изменения, было утверждено постановлением окружного правительства в 2026 году. Максимальная надбавка, действовавшая ранее, составляла 15% от основного оклада по должности. Кроме того, чиновникам положены надбавки за выслугу на государственной службе (до 30%), премиальные по итогам квартала и года (до 60%), а также до 100% единовременно за выполнение «особо важных и ответственных работ».

Ранее сообщалось, что с 1 октября на 4% были проиндексированы зарплаты госслужащим ЯНАО. Аналогичная индексация в муниципалитетах произойдет с 1 ноября.