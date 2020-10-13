Официальная статистика по заболеваемости вирусом в крае может не отражать реальной картины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 октября, — 307-й день с момента выявления коронавируса и 217-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 326 178 (+13 868) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 11 028 (+106) инфицированных. Выздоровело 7 460 (+74) заразившихся, умерло от коронавируса 325 человек.

По данным минздрава Пермского края , в числе 106 новых инфицированных — 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка. Коэффициент распространения болезни составляет 1,09 (на 12 октября — аналогичный), а ежесуточный прирост больных составил 1,0%.

Статистика по коронавирусу в Пермском крае с большой долей вероятности может не отражать реальной картины по числу заболевших. Такой вывод можно сделать, если сопоставить три региональных фактора, которые влияют на ежедневные сводки о числе заразившихся. Во-первых, тестирование на COVID-19 назначают не сразу, а результаты приходят с большой задержкой (неделя и более). Это приводит, как минимум, к необъективному отражению текущей обстановки. Во-вторых, людям с признаками ОРВИ и симптомами COVID-19 отказываются делать тесты. В-третьих, даже частные клиники не в состоянии оперативно провести исследования на коронавирус. Запись на исследования ПЦР и КТ растягивается на несколько дней и даже недель. Это также не позволяет оперативно выявить больных и установить круг их общения.

Главврач больницы им. М.А.Тверье в Перми Валерий Блинов уволился в разгар пандемии. 14 октября у него истек контракт, который краевой минздрав продлевать не стал. Медучреждение возглавила заместитель главврача Флера Гилева. Больница им. Тверье была перепрофилирована под прием больных коронавирусом пациентов. Во время подъема заболеваемости COVID-19 из-за высокой нагрузки медучреждение не справлялось с наплывом заболевших. В результате машины скорой помощи с пациентами часами стояли в ожидании приема в больницу.

Сотрудники ДКБ №13 в Перми два месяца ждут выплаты за работу с пациентами с COVID. Руководство медучреждения обещало рассчитаться с сотрудниками еще в августе, но затем объявило о том, что денег на стимулирующие выплаты нет. Сейчас приблизительно 200 человек ждут положенных им выплат. Краевой минздрав заверяет, что деньги будут доведены до медперсонала после принятия всех необходимых нормативно-правовых актов. По данным ведомства, «это произойдет в ближайшее время».

Житель Перми более 700 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус. Мужчина проживает с человеком, у которого выявили коронавирус. 7 октября он сделал тест, но результат ему до сих пор не сообщили. Пермяку удалось дозвониться до медиков лишь 13 октября, но ему пояснили, что результат теста на коронавирус до сих пор неизвестен.

В Перми возобновили обработку улиц дезинфицирующим средством . Обработка производится во всех районах. Подрядчики моют пешеходные переходы, остановки, места скопления людей, скверы, тротуары, проезжую часть. Одним из районов города, где была проведена дезинфицирующая обработка, стал Мотовилихинский. На этой неделе такие же работы запланированы в Ленинском и Дзержинском районах.