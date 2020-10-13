13 октября 2020
12 октября 2020
11 октября 2020

Три причины не верить статистике по коронавирусу в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, кровь, медкомиссия, сбор анализов, колбочки, сдача анализов, медицинский осмотр, covid-19, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус
Реальное число заболевших COVID-19 пермяков может быть значительно больше Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Статистика по коронавирусу в Пермском крае с большой долей вероятности не отражает реальной картины по числу заболевших COVID-19. URA.RU выявило минимум три региональных фактора, которые могут оказывать существенное влияние на ежедневные сводки о числе заразившихся коронавирусом.

Уже четыре недели подряд в Пермском крае увеличивается ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом — с 61 случая 15 сентября до 106 случаев 13 октября (рост 74%). Вместе с тем, реальное число заболевших COVID-19 пермяков может оказаться значительно больше.

Во-первых, тестирование на коронавирус назначают не сразу, а результаты приходят с большой задержкой (неделя и более). Это приводит как минимум к необъективному отражению текущей обстановки, а как максимум — способствует распространению вируса, поскольку круг контактных лиц определяется не оперативно.

Во-вторых, людям с признаками ОРВИ и симптомами COVID-19 отказываются делать тесты на коронавирус. Более того, предлагают больным игнорировать карантинные меры и приходить в таком состоянии в поликлиники.

В-третьих, даже частные клиники не в состоянии оперативно провести исследования на COVID-19. Запись на исследования ПЦР и КТ растягивается на несколько дней и даже недель. Это также не позволяет оперативно выявить больных и установить их круг общения.

URA.RU попросило прокомментировать данную информацию пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края. На момент публикации ответ получен не был.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...