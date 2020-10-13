13 октября 2020
12 октября 2020

В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Общее число зараженных уже второй день колеблется около отметки в 200 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО уменьшилось количество муниципальных образований, в которых за минувшие сутки наши коронавирус. Еще вчера их было 18, а сегодня — 17. При этом из статистики исчез Нефтеюганск. Всего же заразились 199 жителей Югры. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях. По девяти контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Общая картина заражения в ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 36;
  • Ханты-Мансийск — 36;
  • Нижневартовск —25;
  • Нефтеюганск — 19;
  • Урай — 18;
  • Югорск — 17;
  • Советский район — 12;
  • Сургутский район — 8;
  • Нягань — 8;
  • Октябрьский район — 5;
  • Когалым — 4;
  • Мегион — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Радужный — 2:
  • Пыть-Ях — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

По данным департамента здравоохранения, состояние 63 пациентов тяжелое, 52 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже заразилась коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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