В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

В ХМАО уменьшилось количество муниципальных образований, в которых за минувшие сутки наши коронавирус. Еще вчера их было 18, а сегодня — 17. При этом из статистики исчез Нефтеюганск. Всего же заразились 199 жителей Югры. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях. По девяти контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Общая картина заражения в ХМАО выглядит так:
- Сургут — 36;
- Ханты-Мансийск — 36;
- Нижневартовск —25;
- Нефтеюганск — 19;
- Урай — 18;
- Югорск — 17;
- Советский район — 12;
- Сургутский район — 8;
- Нягань — 8;
- Октябрьский район — 5;
- Когалым — 4;
- Мегион — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Радужный — 2:
- Пыть-Ях — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
По данным департамента здравоохранения, состояние 63 пациентов тяжелое, 52 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже заразилась коронавирусом.
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