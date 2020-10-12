Utair меняет время рейса Москва-Курган

Авиакомпания Utair меняет время рейса, который следует по маршруту Москва-Курган. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.
«Дни выполнения: с 25.10.2020. Время отправления: 01:00. Время прибытия: 05:50», — указано на сайте аэропорта про ежедневный рейс UT-265. До 23 октября данный рейс будет выполняться с 23:20 до 04:00.
Время отправления рейса UT-265 на 23:20 изменилось в октябре. До этого самолет улетал в Курган в 01:00. URA.RU направило запрос в Utair с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
Помимо Utair, рейс из Москвы в Курган выполняет авиакомпания «Победа». Ее самолеты летают со 2 октября. четыре раза в неделю. 1 сентября Utair запустила вечерние рейсы в Курган, но в середине месяца они были отменены.
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