13 октября 2020
12 октября 2020

В Челябинске отменили приговор по уголовному делу экс-омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор подписей партией Яблоко для жалобы в ЦИК. Челябинск, севастьянов алексей, кировка
Алексей Севастьянов считает себя полностью невиновным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Уголовное дело бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова вернули в прокуратуру. Такое решение принял 14 октября Челябинский областной суд, сообщил URA.RU адвокат Константин Акулич.

«Уголовное дело вернули в прокуратуру», — рассказал агентству юрист, сумевший доказать нарушения в ходе расследования. «Приговор отменен, материалы уголовного дела направлены прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения», — подтвердили URA.RU в пресс-службе суда.

Следствие настаивало, что Севастьянов обманным путем пытался получить из бюджета 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства: коров он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Сам экс-омбудсмен заявил URA.RU, что таким образом решил сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Денег он в любом случае не получил, свернул проект, но сохранил животных и технику.

Центральный районный суд Челябинска 15 июня приговорил экс-омбудсмена двум годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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