Премьером Киргизии официально назначен бывший заключенный

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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Предыдущий премьер-министр страны подал в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парламент Киргизии определился с кнадидатурой на должность нового премьер-министра страны. Им стал бывший политзаключенный, оппозиционный депутат Садыр Жапаров.

«Парламент Киргизии утвердил структуру и программу кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым», — сообщает РИА «Новости». Отмечается также, что депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Жапарова.

Согласно законодательству страны, кандидатуру нового премьера теперь должен одобрить президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Однако вне зависимости от его решения, Жапаров вступит в должность через три дня.

Ранее стало известно о том, что бывший премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на фоне продолжающихся в стране протестов подал в отставку. Его кресло занял депутат Садыр Жапаров, днем ранее освобожденный из колонии, в которой он находился с 2017 года по обвинению в организации массовых беспорядков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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