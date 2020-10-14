Пашинян оценил роль Путина по ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что Россия на высоком уровне выполнила роль союзника и посредника в конфликте по Нагорному Карабаху.
«Россия смогла на высоком уровне выполнить роль стратегического союзника и посредника», — приводит слова министра в обращении к народу Радио Спутник Армения. Путину он выразил особую благодарность за постоянный интенсивный контакт.
Премьер-министр также отметил остальные страны-сопредседатели ОБСЕ за усилия по перемирию. Администрации США и президенту Франции Пашинян выразил благодарность за активное участии в поиске путей урегулирования.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября Азербайджан и Армения провели переговоры в Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По их итогам было заключено перемирие, которые страны начали нарушать через пять минут.
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