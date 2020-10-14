Кремль оценил нарушение договоренностей по перемирию в Карабахе

Кремль обеспокоен несоблюдением перемирия в Нагорном Карабахе после многочасовых переговоров Армении и Азербайджана в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры, могут быть удовлетворены тем, как соблюдаются договоренности. Можно выразить только обеспокоенность», — заявил Песков, отвечая на вопрос о несоблюдении режима прекращения огня.
Москва в очередной раз призывает стороны конфликта прекратить огонь, отметил представитель Кремля. Конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, заключил Песков.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. С тех пор Азербайджан и Армения ведут активные боевые действия. В октябре главы МИД двух государств провели в Москве переговоры с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По их итогам было заключено перемирие, которое стороны начали нарушать через пять минут, передает телеканал 360.
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