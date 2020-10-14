Кремль оценил нарушение договоренностей по перемирию в Карабахе

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать только политическим путем, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль обеспокоен несоблюдением перемирия в Нагорном Карабахе после многочасовых переговоров Армении и Азербайджана в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры, могут быть удовлетворены тем, как соблюдаются договоренности. Можно выразить только обеспокоенность», — заявил Песков, отвечая на вопрос о несоблюдении режима прекращения огня.

Москва в очередной раз призывает стороны конфликта прекратить огонь, отметил представитель Кремля. Конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, заключил Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. С тех пор Азербайджан и Армения ведут активные боевые действия. В октябре главы МИД двух государств провели в Москве переговоры с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По их итогам было заключено перемирие, которое стороны начали нарушать через пять минут, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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