13 октября 2020
12 октября 2020

Один из крупнейших пермских вузов ввел тотальный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, егэ, ученики, подростки, экзамен, дети, медицинская маска, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
ПГНИУ перевел всех студентов на удаленное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский классический университет (ПГНИУ) полностью перешел на дистанционное обучение. Информация содержится в приказе проректора вуза Павла Блусь, размещенного на официальном сайте университета.

«При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ высшего образования очной формы обучения осуществлять проведение учебных занятий […] с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Дистанционное обучение в ПГНИУ вводится с понедельника, с 19 октября, и «до отмены приказа». В пресс-службе вуза URA.RU уточнили, что традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения.

Ранее в Пермском классическом университете заявили о росте числа заразившихся коронавирусом. ПГНИУ является вторым после Пермского технического университета вузом в крае по количеству обучающихся студентов. Частично дистант введен также в ряде других крупных вузов Перми.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...