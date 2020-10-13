Один из крупнейших пермских вузов ввел тотальный карантин

Пермский классический университет (ПГНИУ) полностью перешел на дистанционное обучение. Информация содержится в приказе проректора вуза Павла Блусь, размещенного на официальном сайте университета.
«При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ высшего образования очной формы обучения осуществлять проведение учебных занятий […] с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.
Дистанционное обучение в ПГНИУ вводится с понедельника, с 19 октября, и «до отмены приказа». В пресс-службе вуза URA.RU уточнили, что традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения.
Ранее в Пермском классическом университете заявили о росте числа заразившихся коронавирусом. ПГНИУ является вторым после Пермского технического университета вузом в крае по количеству обучающихся студентов. Частично дистант введен также в ряде других крупных вузов Перми.
Подписывайтесь на URA.RU в