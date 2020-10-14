В России планируют производить 3-3,5 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции в январе. Весной число производимых в месяц доз поднимется до 15 миллионов, сообщили в Минпромторге.
«800 тысяч доз в ноябре, 1,5 млн в декабре, 3-3,5 млн в январе и 15 млн в месяц весной», — передает РИА «Новости» заявление Министерства промышленности и торговли. Производство касается вакцины «Спутник V».
Ранее Минздрав разрешил испытывать вакцину от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях старше 60 лет. При этом замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что не нужно молчать и скрывать свои болезни пред вакцинацией от коронавируса, так ка это может привести к побочных эффектам после прививки.
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