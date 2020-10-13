Минздрав разрешил тестировать вакцину от коронавируса на пожилых

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях из группы риска Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины «Спутник V» от коронавируса на людях старше 60 лет. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения РФ.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет», — говорится в сообщении. Необходимо расширить возможности применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, так как именно они имеют повышенный риск тяжелого течения болезни.

Ранее создатель вакцины Александр Гинцбург заявил, что коварство вируса заключается в выработке антител к человеческому интерферону при заболевании. Для иммунитета надежнее поставить вакцину, чем переболеть, ведь выработка антител выше при вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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