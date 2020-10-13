Выяснилось, что ведет к побочным эффектам при прививке от COVID

Возможных добровольцев предостерегли от сокрытия своих болезней перед вакцинацией от коронавируса. Молчание о заболеваниях может повлечь за собой побочные эффекты после прививки, объяснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — приводит слова Горелова РИА «Новости».
Эксперт подчеркнул, что сейчас идет этап клинических исследований, на котором для прививок нужны здоровые добровольцы. Однако и у них после прививки может повышаться температура и наблюдаться слабость. Также у добровольцев нередко болит место введения инъекции и начинаются покраснения. Это нормальная реакция организма, подчеркнул Горелов.
Минздрав обещает, что после прививки российской вакциной нельзя заразиться коронавирусом, пишет «Национальная служба новостей». Прививки от коронавируса сделали даже люди из окружения российского президента Владимира Путина, уточняет RT.
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