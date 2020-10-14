Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил его лечение в Германии

Алексей Навальный назвал имена тех, кто оплатил его лечения в берлинской клинике Charite. Счет за лечение составил почти 50 тысяч евро.
«Счет за лечение от больницы оплачен вскладчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», — написал Навальный в Instagram. Общая сумма чека от Charite составила 49 900 евро.
Пока неясно, сколько еще средств потребуется на восстановление, отметил Навальный. Однако дальнейшие расходы, по его словам, уже взял на себя Чичваркин. По словам Навального, финансовую помощь предлагали и другие люди, однако принять деньги было невозможно из-за сложностей европейской банковской системы.
До этого Навальный рассказывал, что его перелет из Омска в Берлин стоил 79 тысяч евро. Этот чек оплатил предприниматель Борис Зимин.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает RT. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в больницу. Оттуда его перевезли в клинику Charite в Берлине. В правительстве ФРГ заявили, что в организме Навального нашли яды из группы «Новичок». Врачи дают позитивные прогнозы по его восстановлению.
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