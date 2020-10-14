14 октября 2020
13 октября 2020

Ямальцы раскритиковали новое здание аэропорта за 17 млн рублей. «Это настоящее издевательство»

© Служба новостей «URA.RU»
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Модульный аэровокзал на 24 посадочных места построили в Сеяхе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание аэровокзала в поселке Сеяха Ямальского района ЯНАО обошлось бюджету в 16,8 млн рублей. Как сообщили URA.RU в районной администрации, модульную постройку осталось дооборудовать, после чего ее передадут местному подразделению предприятия «Аэро Ямал» и откроют для пассажиров.

«Решили использовать модульное исполнение, чтобы не растягивать поручение (губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — прим. ред.) на несколько лет», — сообщили в пресс-службе районной администрации. Здание оборудовано автономным отоплением и водоснабжением, имеет санузел, служебные помещения и зал ожидания на 24 посадочных места.

При этом ямальские активисты уже высказались по поводу несоответствия ожиданий и реальности. «Если честно, это настоящее издевательство над населением и над работниками аэропорта, — сообщают администраторы паблика „Голос Тундры“ во „ВКонтакте“. — За такие деньги могли построить достойное здание».

По мнению авторов публикации, людям обещали новое современное здание аэропорта, а в результате «поставили здание из балков». В районной администрации с таким подходом не согласились: «Капитальное здание никак не может стоить 17 миллионов, тем более в наших условиях сложнейшей логистики».

Заменить здание аэровокзала в Сеяхе Дмитрий Артюхов поручил в августе прошлого года во время рабочей поездки по региону. Старое здание было морально устаревшим и не соответствовало представлениям о комфорте для пассажиров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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