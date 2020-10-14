Миллиардер Чичваркин объяснил, почему оплатил лечение Навального

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин оплатил лечение Алексея Навального в Германии из-за дружбы с блогером. Об этом он заявил, поясняя, что всегда помогал Навальному.
«Я переводил пожертвования ФБК, иногда оплачивал юристов… А здесь сам Бог велел», — рассказал он в беседе с Forbes. Он также уточнил, что, по его мнению, деньги нужны именно для того, чтобы дарить здоровье и жизнь.
Бизнесмен оплатил часть расходов на лечение политика, однако конкретную сумму не назвал. Вместе с ним Навальному помогли экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в немецкую клинику Charite. Общая сумма чека в клинике составила 49 900 евро.
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