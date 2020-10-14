Президент Киргизии раскрыл, когда уйдет в отставку

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, киргизы, флаг киргизии
Оппозиция в Киргизии требует отставки президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков планирует уйти в отставку только после парламентских выборов. Об этом заявил его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле», — сказала представитель Жээнбекова РИА «Новости». Она подчеркнула, что президент не может уйти с поста сейчас, так как, по его мнению, это пойдет во вред государству.

Ранее стало известно о назначении на должность нового премьер-министра страны оппозиционного депутата Садыра Жапарова. На переговорах с президентом 14 октября он озвучил требование, чтобы Жээнбеков покинул пост до вечера этого дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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