В Екатеринбург прибыл смотрящий от брата вора в законе Гули

Братья Салифовы: Надир (слева) и Намик Фото: Instagram Надира Салифова (Лоту Гули)

новость из сюжета Скандальная овощебаза № 4

В Екатеринбурге появился смотрящий от Намика Салифова (Бакинского) — младшего брата вора в законе Гули, убитого недавно в Турции. По данным источников URA.RU в силовых структурах, интересы Намика на Среднем Урале теперь представляет азербайджанский бизнесмен Самир.

«Он держит один из крупнейших складов на 4-й овощебазе, — сообщил агентству собеседник. — Решает вопросы „по тюрьме“, встречает освободившихся». Также в сфере его полномочий — транзит товаров из Азербайджана и Ирана и сбор кассы для общака Намика Бакинского.

В свердловской полиции прокомментировали данную информацию, отметив, что в криминальной среде возможны «назначения» и «продвижения» — с помощью «рюмки чая» за столом или в бане. «Если такой „смотрящий“ появится на Среднем Урале, с ним быстро „познакомятся“ наши сыщики из отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыск ГУ МВД по Свердловской области или коллеги из регионального УФСБ», — отметил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

На днях URA.RU сообщало о том, что обстановка на овощебазе №4 в Екатеринбурге осложнилась. Торговцы возмущены новой схемой растаможки товаров: их принуждают пользоваться услугами брокера, связанного с одним из руководителей базы.

Намик Салифов вместе со старшим братом Надиром был арестован еще в 1996 году, содержался в бакинском СИЗО-1, шуваланском СИЗО-3 и ИТК-1 Баку. В ноябре 1996 за целый ряд преступлений был приговорен к 27 годам тюрьмы. Получил титул вора в законе в 2013 году в турецком Стамбуле — его коронация рассорила «мегрельскую» и «славянскую» ветви огромного клана Деда Хасана.