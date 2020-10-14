Путин обсудил войну в Карабахе с Эрдоганом

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Путин обсудил с Эрдоганом участие в карабахском конфликте боевиков (архивное фото) Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент России выразил, в частности, серьезную обеспокоенность участием в конфликте боевиков из ближневосточного региона. Главы государств выступили за активизацию переговоров.

Путин и Эрдоган также обсудили двухстороннее сотрудничество. Главы государств, в числе прочего, договорились вместе работать над борьбой с коронавирусом и кооперироваться в вопросе разработки и производства вакцин.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, однако оно сразу же стало нарушаться. Стороны обвиняют в этом друг друга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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