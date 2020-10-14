Путин обсудил войну в Карабахе с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
«Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент России выразил, в частности, серьезную обеспокоенность участием в конфликте боевиков из ближневосточного региона. Главы государств выступили за активизацию переговоров.
Путин и Эрдоган также обсудили двухстороннее сотрудничество. Главы государств, в числе прочего, договорились вместе работать над борьбой с коронавирусом и кооперироваться в вопросе разработки и производства вакцин.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, однако оно сразу же стало нарушаться. Стороны обвиняют в этом друг друга.
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