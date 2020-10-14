В сделке «Тинькофф Банка» и «Яндекса» появился новый покупатель

МТС или МТС Банк может перебить предложение «Яндекс» о покупке «Тинкофф Банка». Об этом сообщил основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.
«Олег Тиньков рассматривает другие возможности сделки. Перебить предложение „Яндекса“ могут МТС или МТС Банк», — пишет The Bell. Источники издания утверждают, что финальных договоренностей ни с одним из покупателей пока что нет. «Тинькофф Банк», «Яндекс» и представители МТС от комментариев отказались.
Ранее стало известно, что Яндекс договорился о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк» за почти 5,5 миллиардов долларов. Олег Тиньков стал искать покупателя для своего бизнеса около двух лет назад. За это время переговоры велись с половиной лучших банков России, в том числе со «Сбербанком», пишет «Ридус».
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