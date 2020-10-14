В Карабахе убиты 52 сирийских наемника

В ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты 52 сирийских наемника. Об этом сообщила газета The Washington Post, отмечая, что тела уже переданы родственникам.
«Стамбул. Семьи собрались вокруг рефрижератора на сирийско-турецком пограничном посту, ожидая в начале этого месяца, когда водители раздадут свой ужасный груз: тела 52 сирийских мужчин, погибших в войне в 600 милях отсюда», — начинается статья американского издания.
При этом автор статьи со ссылкой на родственников погибших говорит, что последние были наемниками, «завербованными поддерживаемыми Турцией вооруженными формированиями в Сирии». Бойцы якобы участвовали в качестве «ударных войск» в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.
Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Российский лидер, как отмечалось, выразил серьезную обеспокоенность участием в конфликте боевиков из ближневосточного региона. Главы государств выступили за активизацию переговоров.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.
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