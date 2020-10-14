14 октября 2020

В Карабахе убиты 52 сирийских наемника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , терроризм, террорист, военные действия
В Карабахе убиты больше полусотни наемников из Сирии, пишет The Washington Post Фото: depositphotos.com
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты 52 сирийских наемника. Об этом сообщила газета The Washington Post, отмечая, что тела уже переданы родственникам.

«Стамбул. Семьи собрались вокруг рефрижератора на сирийско-турецком пограничном посту, ожидая в начале этого месяца, когда водители раздадут свой ужасный груз: тела 52 сирийских мужчин, погибших в войне в 600 милях отсюда», — начинается статья американского издания.

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При этом автор статьи со ссылкой на родственников погибших говорит, что последние были наемниками, «завербованными поддерживаемыми Турцией вооруженными формированиями в Сирии». Бойцы якобы участвовали в качестве «ударных войск» в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе. Российский лидер, как отмечалось, выразил серьезную обеспокоенность участием в конфликте боевиков из ближневосточного региона. Главы государств выступили за активизацию переговоров.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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