В ассоциации туризма оценили шансы россиян застрять за границей

Предпосылок к закрытию границ нет, но Россия готова ко всем сценариям Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Туристическая сфера в России готова к массовому закрытию границ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, однако такой сценарий маловероятен. Об этом URA.RU рассказали глава объединения «Турпомощь» Александр Осауленко и исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Ситуация [с заболеваемостью коронавирусом] ухудшается, можно ожидать чего угодно. Но сейчас география полетов расширяется. <…> Мы готовы как к поэтапному снятию ограничений, увеличению интенсивности полетов, так и полной приостановке авиационного сообщения», — поделился Мальцев.

При этом он исключил весенний сценарий, когда тысячи российских туристов застряли в других странах, а МИД России организовал для них эвакуационные рейсы. «Граждане стали разумнее: весной они не верили, что такое может случиться. Сейчас и туристы поумнели, и государство сможет более слаженно произвести все механизмы по их вывозу», — добавил директор «Уральской ассоциации туризма».

В разговоре с URA.RU Александр Осауленко объяснил, что сейчас нет поводов ожидать глобального локдауна. «По рекомендациям ВОЗ считается, что закрытие границ — не лучший вариант борьбы с этой напастью. Второй момент: вчера Россия в очередной раз заявила о нескольких странах (Сербия, Куба, Япония), с которыми восстанавливается сообщение», — говорит Осауленко. По его прогнозам, в ближайшие месяцы благодаря госпрограмме кэшбека за туры по стране продолжит развиваться внутрироссийский туризм. Но и интерес к загранице не пропадет, подчеркнул Осауленко. Он уточнил, что эти факторы создают условия для повышения конкурентоспособности отечественных курортов.

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