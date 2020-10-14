14 октября 2020
13 октября 2020

Нарушивший требование губернатора ХМАО депутат пошел под суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Депутат отделался предупреждением Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Депутат из Нижневартовска (ХМАО) Владимир Крепких, отказавшийся надевать защитную маску на заседании местной думы, признан городским судом виновным в нарушении масочного режима. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Крепких.

«Протокол об административном правонарушении составили, вопрос [накануне] рассматривался в суде. Там устно было высказано о предупреждении, документов пока на руках не имею», — объяснил депутат.

Он также добавил, что не сожалеет о том, что нарушил постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой, согласно которому участники любых массовых мероприятий (а заседание думы таковым и является) должны носить защитные маски. «Есть законодательство, которое запрещает скрываться. Есть конституция, которая разрешает дышать. Сегодня маски надеть, завтра уши заткнуть, послезавтра очки темные надеть? Это моя объективная позиция, я руководствуюсь законом», — рассказал Крепких журналисту URA.RU по телефону.

Ранее URA.RU писало, что на заседании думы депутат Крепких проигнорировал замечание главы города Василия Тихонова и врачей, которые просили того надеть маску, заявив, что ношение масок вредит здоровью. Тогда же он предложил выселить администрацию Нижневартовского района из принадлежащего им в городе здания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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