Нарушивший требование губернатора ХМАО депутат пошел под суд

Депутат из Нижневартовска (ХМАО) Владимир Крепких, отказавшийся надевать защитную маску на заседании местной думы, признан городским судом виновным в нарушении масочного режима. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Крепких.
«Протокол об административном правонарушении составили, вопрос [накануне] рассматривался в суде. Там устно было высказано о предупреждении, документов пока на руках не имею», — объяснил депутат.
Он также добавил, что не сожалеет о том, что нарушил постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой, согласно которому участники любых массовых мероприятий (а заседание думы таковым и является) должны носить защитные маски. «Есть законодательство, которое запрещает скрываться. Есть конституция, которая разрешает дышать. Сегодня маски надеть, завтра уши заткнуть, послезавтра очки темные надеть? Это моя объективная позиция, я руководствуюсь законом», — рассказал Крепких журналисту URA.RU по телефону.
Ранее URA.RU писало, что на заседании думы депутат Крепких проигнорировал замечание главы города Василия Тихонова и врачей, которые просили того надеть маску, заявив, что ношение масок вредит здоровью. Тогда же он предложил выселить администрацию Нижневартовского района из принадлежащего им в городе здания.
Подписывайтесь на URA.RU в