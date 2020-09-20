Депутат из ХМАО публично нарушил требование губернатора

Владимир Крепких отказался надевать защитную маску на заседании думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат из Нижневартовска (ХМАО) Владимир Крепких отказался надевать защитную маску во время заседания городской думы, заявив, что здоров. При этом он проигнорировал принятое губернатором ХМАО Натальей Комаровой постановление об обязательном ношении маски во время массовых мероприятий, замечание главы города и советы слова врачей, передает журналист URA.RU.

«Есть мнение серьезных экспертов, что по большей части это (ношение маски — прим. ред.) скорее вредит нашему здоровью. А вообще это все ведется к тому, чтобы нас всех ввести в определенный страх», — объяснил свою позицию Крепких, рекомендовав почитать литературу на этот счет.

Ответил депутату Крепких его коллега по думе и главный врач Нижневартовской клинической больницы Алексей Сатинов. «Мы не в книжных облаках витаем, а живем на земле. И вы своим поведением публично нарушаете санитарное законодательство, подвергая риску здоровье окружающих. Я не знаю, что в вашей книге пишут, но на сегодняшний день в публичных местах нужно носить маски», — добавил Сатинов.

В городской полиции не смогли оперативно ответить на вопрос, будет ли начато в отношении Крепких разбирательство по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ранее URA.RU писало, что депутат Крепких предложил выселить администрацию Нижневартовского района из принадлежащего им в городе здания. По его мнению, это поможет решить проблемы с нехваткой парковок в центре города.