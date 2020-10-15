В тюменском поле нашли мертвую корову Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени управление Россельхознадзора на 500 тысяч рублей оштрафовало компанию из Кургана за труп коровы, брошенный в поле Ялуторовского района. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Компания «Утилитсервис» сотрудничает с ООО «Тюменские молочные фермы». По контракту курганцы должны утилизировать биологические отходы предприятия, в данном случае это были трупы коров. Однако одно из мертвых животных было обнаружено в Ялуторовском районе Тюменской области.

«Управлением Россельхознадзора была получена информация о свалке трупов крупного рогатого скота на поле в Ялуторовском районе. При осмотре земельного участка обнаружен труп коровы. По факту нарушения ветеринарных правил управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении ООО „Утилитсервис“ к административной ответственности с назначением штрафа в 500 000 рублей», — пояснили URA.RU в ветеринарном надзоре.