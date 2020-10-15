Президент Киргизии ушел в отставку

Сооронбай Жээнбеков заявил, что ситуация в Киргизии близка к двустороннему конфликту Фото: kremlin.ru

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан <…> Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — объяснил Жээнбеков.

Он подчеркнул, что ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками. Также Жээнбеков призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и «вернуть мирную жизнь бишкекчанам», передает RNS .

Беспорядки в Киргизии начались 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда на улицы вышли сторонники не прошедших в парламент партий. После того, как силовики начали применять жесткие меры, протестующие прорвались в здание правительства страны и подожгли его.

Сам Жээнбеков сначала заявлял о готовности покинут пост, но потом приказал ввести в Бишкек войска. В дальнейшем он утверждал, что покинет свой пост только после парламентских выборов. 10 октября парламент Киргизии определил новый состав правительства страны и выполнил условие президента. На фоне протестов Россия прекратила финансовую поддержку Киргизии до стабилизации политической ситуации.