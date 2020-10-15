Сколько школ в России перевели на дистанционное обучение. Ответ Минпросвещения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка и настройка тепловизоров гимназии № 35. Екатеринбург, ребенок, гимназия, школьник, первоклассник, дети, ученик, школа, начальная школа, школьный рюкзак, учебный год
Руководство школ самостоятельно принимает решение о переходе на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число школ в России, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, достигло 115. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«В 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Это менее 0,3% от общего числа», — говорится в обращении ведомства. Кроме этого, на карантин закрыты 0,85% школьных классов в России. В telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена» уточняют, что ежедневно будут отчитываться о эпидемиологической обстановке в учебных заведениях.

С начала осени в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки был побит очередной рекорд по новым случаям COVID-19. Однако замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что школы в регионах сами будут определять формат обучения. Также полный переход учебных заведений на удаленный режим опроверг президент РФ Владимир Путин, передает «Утро.ру». Родителям тех, кто все-таки перешел на карантин, предлагают выплачивать пособия, пишут «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...