Руководство школ самостоятельно принимает решение о переходе на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число школ в России, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, достигло 115. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«В 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Это менее 0,3% от общего числа», — говорится в обращении ведомства. Кроме этого, на карантин закрыты 0,85% школьных классов в России. В telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена» уточняют, что ежедневно будут отчитываться о эпидемиологической обстановке в учебных заведениях.

С начала осени в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки был побит очередной рекорд по новым случаям COVID-19. Однако замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что школы в регионах сами будут определять формат обучения. Также полный переход учебных заведений на удаленный режим опроверг президент РФ Владимир Путин, передает « Утро.ру ». Родителям тех, кто все-таки перешел на карантин, предлагают выплачивать пособия, пишут «Дни.ру».