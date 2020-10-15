«Высшая школа экономики» ограничивает очные занятия. Инсайд URA.RU подтвердился

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Тотальный диктант в СурГу. Сургут, обучение, учеба, студенты, тотальный диктант
Студенты ВШЭ смогут посещать вуз не более трех раз в неделю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

«Высшая школа экономики» ограничивает очные занятия из-за пандемии коронавируса. Лекции в аудиториях ВШЭ прекратятся с 26 октября.

«С 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ВШЭ. Отмечается, что посещать другие занятия в очном формате студенты будут не более трех раз в неделю. Изменения внесут в программы учебных дисциплин.

Новые ограничения касаются всех филиалов ВШЭ. Таким образом, лекции перейдут в онлайн не только в Москве, но и в Перми, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

О подготовке школ и вузов к возвращению на дистант URA.RU сообщало несколько дней назад. По итогам закрытого совещания в мэрии Москвы источники агентства рассказывали, что преподавателям спустили вводные о подготовке к онлайн-формату, и отмечали, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов уже готовил указ об ограничении очных занятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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