«Высшая школа экономики» ограничивает очные занятия из-за пандемии коронавируса. Лекции в аудиториях ВШЭ прекратятся с 26 октября.
«С 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ВШЭ. Отмечается, что посещать другие занятия в очном формате студенты будут не более трех раз в неделю. Изменения внесут в программы учебных дисциплин.
Новые ограничения касаются всех филиалов ВШЭ. Таким образом, лекции перейдут в онлайн не только в Москве, но и в Перми, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
О подготовке школ и вузов к возвращению на дистант URA.RU сообщало несколько дней назад. По итогам закрытого совещания в мэрии Москвы источники агентства рассказывали, что преподавателям спустили вводные о подготовке к онлайн-формату, и отмечали, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов уже готовил указ об ограничении очных занятий.
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