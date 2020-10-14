14 октября 2020
13 октября 2020

В Курганской области новый рекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, девушка, фельдшер на вызове, Жители города, машина скорой помощи
Всего в регионе подтвердили 4703 случая коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 15 октября подтвердились рекордные 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. До этого больше всего случаев заражения за день в области обнаружили 14 октября — тогда выявили 68 заболевших.

«На 15 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 70 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 44 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Каргапольском, Варгашинском, Белозерском, Целинном, Щучанском, Мишкинском, Юргамышском районах.

В регионе с начала пандемии обнаружили 4703 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 3861 человек, 53 — скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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