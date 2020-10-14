В Курганской области новый рекорд по коронавирусу

В Курганской области 15 октября подтвердились рекордные 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. До этого больше всего случаев заражения за день в области обнаружили 14 октября — тогда выявили 68 заболевших.
«На 15 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 70 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 44 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Каргапольском, Варгашинском, Белозерском, Целинном, Щучанском, Мишкинском, Юргамышском районах.
В регионе с начала пандемии обнаружили 4703 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 3861 человек, 53 — скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.
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